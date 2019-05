Mirel Radoi a schimbat locul de cantonament al nationaleui Under 21. Vezi unde merg "tricolorii"

Mirel Radoi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Selectionerul Mirel Radoi a decis sa schimbe locul de cantonament din Italia al echipei nationale de tineret, care va participa la turneul final al Campionatului European, informeaza FRF. La jumatatea lunii aprilie, selectionerul Mirel Radoi a mers in Italia pentru a pune la punct ultimele detalii inainte de turneul final din vara. In urma inspectiei facute la terenul de antrenament unde reprezentativa U21 a Romaniei se va pregati pe durata Euro-2019, selectionerul Romaniei a decis ca gazonul nu se prezinta in conditii bune si ca sansele ca acesta sa fie refacut pana la sosirea nationalei in Italia sunt minime. In aceste conditii, alaturi de managerul operational Vlad Munteanu, Radoi a vizitat alte baze de ...