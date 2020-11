Mirel Radoi, despre meciul cu Norvegia: 'Cred ca e momentul revansei'

Selecţionerul Mirel Rădoi a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că echipa Norvegiei este una foarte puternică.

“Nu ne este teamă de ce s-ar putea întâmpla dacă ar fi cazul unei infecţii majore la nivelul lotului Norvegiei. În momentul de faţă ne gândim doar că avem în faţă un adversar foarte puternic, încercăm să arătăm la fel de bine ca ei şi nu cum am arătat la ultima partidă. Plus de asta, avem o revanşă de luat faţă de noi, faţă de suporterii noştri, daţă de jurnaliştii din ţara noastră şi cred că în momentul ăsta un putem să vorbim de celelalte riscuri în afară de fotbal ar putea fi. Pentru noi şi cred că şi pentru Norvegia ar fi foarte important să se dispute această partidă”, a afirmat Rădoi, informează News.ro.

Întrebat dacă ar fi de acord ca eventual meciul să fie amânat pentru luni, el a răspuns: “Dacă astea ar fi punctele comune pentru ambele echipe naţionale, s-ar ajunge la o soluţie, n-am avea nimic împotrivă să se reprogrameze această partidă. Dar asta nu cred că depinde nici de România, nici de Norvegia în acest moment, cred că sunt şi instituţiile abilitate, dar în mod normal n-am avea nimic împotrivă. Cred că cel mai important e ca acest meci să se dispute pe teren. Când... Vom cădea de comun acord, dacă UEFA va hotărî aşa, dar n-am avea nimic împotrivă dacă s-ar reprograma”.

Mirel Rădoi a precizat că norvegienii pot alinia un prim 11 valoros indiferent cu ce probleme se confruntă. “Norvegia, indiferent de problemele pe care le are în acest moment, poate alinia oricând un prim 11 foarte valoros. Sperăm ca în momentul în care întlânim Norvegia să nu facem aceleaşi greşeli ca la meciul cu Belarus, pentru că adversarul este mult mai valoros şi atunci te poate costa mult mai mult. Cred că e momentul revanşei. Şi cred că aşa ar fi fair-play, ca partida să se dispute. Să vedem la cel nivel suntem, să considerăm că acel prim meci a fost un accident. Haaland este un jucător foarte valoros, am încercat să identificăm anumite zone unde atacă când echipa este în treimea adversarului, şi în treimea neutră are câteva acţiuni care sunt specifice lui şi o să încercăm să le dăm jucătorilor datelel exacte pentru a încerca să-l anihilăm. Sunt câteva aspecte în care trebuie să fim foarte atenţi. Va trebui să avem grijă, pentru că suntem în pericolul de a termina pe ultimul loc în clasament. Nu putem să vorbim în ommentul de faţă de experimente sau de partide amicale”.

Rădoi a menţionat că aspectul care trebuie îmbunătăţit în principal la tricolori este mentalitatea. “Noi avem de lucrat la anumite aspecte din timpul meciului, din punct de vedere fizic sunt unele probleme, dar e normal în pandemie. Încercăm să redăm plăcerea jucătorilor de a juca, de a se bucura indiferent de adversar, să-i învăţăm şi să-i obişnuim să abordeze la fel meciurile indiferent de competiţie. Sunt unele aspecte pe care le putem îmbunătăţi, dar cel mai mult trebuie lucrat la mentalitate. Nu vom schimba acele principii de joc, indiferent de jucătorii pe care îi vom avea la dispoziţie”, a afirmat el.

Întrebat dacă îl deranjează faptul că foarte multe persoane îl “dau plecat la Craiova”, selecţionerul a răspuns: “Nu mă deranjează, sunt obişnuit că lucruri legate de mine sunt date cu o zi înainte de meci sau în ziua meciului, nu ştiu de ce. Nu vreau să vorbesc despre anumite cluburi pentru că sunt la echipa naţională. Se speculează foarte multe lucruri, foarte multe persoane ştiu în locul meu deja unde o să fiu...”

Delegaţia Norvegiei trebuia să decoleze astăzi spre România, urmând să aterizeze în această după-amiază la Bucureşti. Autorităţile naţionale din ţara nordică au decis însă să nu permită ieşirea jucătorilor şi staff-ului din ţară, în contextul situaţiei influenţate de pandemia COVID la lotul norvegian, a anunţat federaţia de la Oslo.

Zborul lor de astăzi a fost anulat, delegaţia rămâne în ţară şi aşteaptă o nouă evaluare a situaţiei din partea autorităţilor, fiind în contact permanent şi cu UEFA.

Meciul România – Norvegia, din grupele Ligii Naţiunilor, este programat duminică, la ora 21.45, pe Arena Naţională.