Mirel Radoi despre meciul cu Ucraina: E revansa unei generatii

Antrenorul echipei nationale de tineret, Mirel Radoi, a declarat ca meciul cu Ucraina, din preliminarille CE Under 21, este revansa unei generatii. In martie 2018, nationala U19 a Romaniei pierdea pe teren propriu, cu 1-2, dupa 1-0, meciul cu Ucraina, in care avea nevoie de un egal pentru a se califica la Campioantul European. Acum, sunt jucatori din acea echipa in reprezentativa de tineret. "Pentru noi, pare un meci capital as spune si ma refer la primul meci, cu Ucraina. Fiind prima partida, este si cea mai importanta. Avem si o revansa de luat si pentru meciul urmator, cu Irlanda de Nord, cred ca am avea nevoie de o injectie cu energie pozitiva, iar asta ar insemna o victorie in meciul cu Ucraina.& ...