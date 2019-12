Mirel Radoi doreste naturalizarea lui Mario Camora

Selecţionerul echipei naţionale Mirel Rădoi doreşte naturalizarea căpitanului echipei CFR Cluj, portughezul Mario Camora. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); "Camora e de ani de zile la un nivel incredibil. E un jucător pe care eu am vrut să-l transfer la FCSB de la CFR şi nu am putut. Mureşan mi-a spus <orice jucător vă alegeţi, dar nu Camora>, în momentul în care am negociat. Dar dacă durează procesul de naturalizare doi ani... Are 34 de ani, în aceşti doi ani face 36", a declarat Rădoi, la Digi Sport. În vârstă de 33 de ani, Camora este la CFR Cluj din vara anului 2011. El a mai jucat la Beira -Mar şi Naval. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Luna trecută, Mirel Rădoi a anunţat că vrea să-i naturalizeze pe atacantul francez Billel Omrani de la CFR Cluj şi pe atacantul italian de origine română Dumitru Cardoso de la Gaz Metan Mediaş. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.