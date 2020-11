Mirel Radoi și-a decis viitorul la echipa naționala, dupa meciul din Irlanda de Nord

Selecţionerul Mirel Rădoi a declarat, miercuri, că va continua la echipa naţională, dacă FRF nu va dori să-i rezilieze contractul.

Citește și: Alexandru Rafila explică ce efecte secundare ar putea avea vaccinul împotriva Covid-19

"Eu am în continuare contract cu Federaţia Română de Fotbal pentru următoarea campanie. Dacă federaţia nu va mai dori să continue cu mine, atunci vom discuta şi vom vedea.(n.r. - întrebat dacă din partea lui există dorinţa de a continua) Absolut, niciodată nu am declarat altceva, nu am declarat că plec în altă parte. Din punctul meu de vedere totul este clar", a declarat Rădoi, la ProX, informează News.ro.

Sintetizând meciurile din toamnă ale echipei naţionale, Rădoi spune că a văzut un progres în evoluţia tricolorilor.

"Am întâmpinat ceva probleme la nivel de intensitate a meciului (n.r. - cu Irlanda de Nord), mai ales repriza a doua, când am început destul de ezitant, oarecum precaut, dar mă bucur că am avut reacţie după aceea. Primul nostru obiectiv a fost acela de termina pe primul loc această grupă, tocmai pentru a accede în urna a doua valorică. Din păcate, nu am reuşit să facem lucrul acesta, dar mă bucur că celelalte rezultate, coroborat cu acest egal în seara aceasta, ne-au făcut să ajungem în urna a doua valorică, care era un obiectiv pentru noi. În timpul meciului, am ţinut legătura să vedem ce se poate întâmpla în partia Serbia - Rusia şi, la un moment dat, le-am spus băieţilor, după ce am aflat şi rezultatul din Austria, că va trebui să ţinem de acest rezultat, ultimele 4-5 minute, ca să putem să terminăm pe un loc din urna a doua valorică la tragerea la sorţi de la Campionatul Mondial. Era important să câştigăm, dar mă bucur pentru acest punct că am reuşit să terminăm în urna a doua. (n.r. - dacă mai spera ca România să revină după locul 25 pe locul 20, în ierarhia echipelor europene) Dacă nu mai speram, nu mai eram în faţa dumneavoastră astăzi. (n.r. - despre jucătorii noi din echipa naţională) O mare parte din ei au înţeles foarte bine mesajul nostru, că uşa naţionalei rămâne deschisă sau se va închide doar prin prisma evoluţiilor lor şi nu doar a deciziilor noastre. Fiecare a încercat să aducă plusul de care avem nevoie în acest moment, pentru că trecem printr-o situaţie dificilă, cu jucători accidentaţi, jucători depistaţi pozitiv de coronavirus şi atunci oarecum a trebuit să accesăm jucătorii care erau pe această listă. Foarte mulţi dintre ei au avut o atitudine foarte bună şi la antrenamente şi mă bucur pentru ei că au apărut şi realizările personale la nivel de meci. (n.r. - ce l-a mulţumit şi ce l-a nemulţumit la acest meci) Prima repriză a fost una destul de bună, în repriza a doua am început ezitant, dar am avut reacţie după golul primit, am încercat din nou să dominăm adversarul, am încercat să schimbăm şi sistemul de joc în timpul partidei şi băieţii au reacţionat foarte bine şi au identificat imediat zonele în care puteau să pună probleme adversarului. Mă bucur că în momentul în care am fost conduşi ne-am regăsit calmul să continuăm să pasăm, să avem posesie, ceea ce era important pentru noi pentru că de aici putem în continuare să clădim. În momentul în care suntem într-o situaţie dificilă cum a fost astăzi, echipa a avut reacţie şi a încercat să se reaşeze calm, printr-o posesie prin care să putem să ne revenim, să avem din nou încredere că putem să marcăm. (n.r. - despre plusurile şi minusurile din această campanie) Sunt aspecte pozitive şi chiar şi negative. Nu o să mă feresc de cele negative. Probabil că nu o să vi le pot spune pe toate, pentru că asta ţine de vestiarul nostru, dar sunt şi aspecte pozitive. În unele momente ne relaxăm în timpul partidei exact în momentele în care ar trebui să încercăm să ne dominăm adversarul, mai avem de lucrat la nivel de unitate, poate chiar în unele momente presiunea psihologică, nu neapărat presiunea rezultatului sau a adversarului, cât presiunea psihologică pusă pe noi singuri, nu reuşim să ieşim din acea situaţie. Aspectele pozitive pot fi enumerate în momentul de faţă cu jucători care au avut o atitudine foarte bună la echipa naţională, înţeleg mesajul, jucătorii care nu au lucrat cu noi într-o perioadă atât de scurtă au înţeles principiile pe care noi le vrem la echipa naţională. Într-adevăr sunt şi alte lucruri care în momentul de faţă nu depind de noi, cum ar fi timpul, dar asta ar reprezenta o scuză în plus pentur noi şi mereu va fi o problemă cu timpul, indiferent de antrenorul echipei naţionale. (n.r. - despre şansele de calificare la Cupa Mondială). Nu pot spune în momentul de faţă în procente. Asta nu înseamnă că dacă suntem în urna a doua clar vom termina pe locul 2 în grupă, se poate întâmpla orice pentru că putem să cădem cu echipe din urna a treia care sunt foarte bune, echipe care au retrogradat din urna a doua. Va trebui să ne concentrăm pe ceea ce putem noi să facem, pe ceea ce putem noi să dezvoltăm ca echipă naţională, cu principiile pe care le avem şi atunci şi pentru jucători va fi mult mai uşor să înţeleagă mesajul nostru. (n.r. - dacă a simţit un progres la echipa naţională în aceatsă toamnă). Prima linie este trasă de urna a doua valorică în care noi am terminat, cred că aceasta este cea mai importantă şi cea mai vizibilă în acest moment. Până la urmă ăsta a fost obiectivul. Noi ne-am impus, ca staff, terminarea pe primul loc în grupă, chiar dacă ştiam că întâmpinăm adversari mult mai valororşi ca noi, Austria şi Norvegia. Noi am încercat să ne impunem target-ul cât mai sus şi probabil de aici vine şi această dezamăgire că nu am putut să terminăm mult mai sus. Asta nu însemană că în momentul de faţă ajungerea în urna a doua valorică nu este o perfomanţă. Nu este o performanţă la nivelul la care trebuia să fie calificarea la Euro, dar nu este de neglijat un astfel de obiectiv.", a afirmat selecţionerul.

Reprezentativa României a remizat, miercuri seară, la Belfast, scor 1-1 (0-0), cu selecţionata Irlandei de Nord, în ultima etapă a Grupei 1 a Diviziei B din cadrul Ligii Naţiunilor. În celălalt meci din grupă, liderul Austria a remizat acasă cu Norvegia, scor 1-1, datorită unui gol marcat în minutul 90+4. Nord-irlandezii au retrogradat în Divizia C, ocupanta primului loc promovează în Divizia A. România a terminat pe locul trei.

În Irlanda de Nord, au marcat Boyce ’56 pentru gazde şi Bicfalvi ’81 pentru tricolori.

Ca urmare a rezultatelor de miercuri, România se va afla în urna a doua la tragerea la sorţi a preliminariilor Cupei Mondiale.