Mirel Radoi trage un SEMNAL de alarma, inainte de meciul cu Franța: Se poate intampla un dezastru

Selecţionerul naţionalei de tineret, Mirel Rădoi, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că ar fi păcat ca România să pice în aceeaşi capcană ca Polonia, echipă eliminată de la Campionatul European deşi obţinuse şase puncte în primele două etape ale grupelor.

“Înaintea partidei Polonia se putea mulţumi să piardă cu un rezultat minim. Avem deja un exemplu şi ar fi păcat să cădem în aceeaşi capcană. Dacă ne gândim la fel, că putem să terminăm la egalitate, se poate întâmpla un dezastru. În orice moment al partidei putem să luăm un cartonaş roşu şi totul se poate nărui. Şi dacă nu se întâmpla aseară acest rezultat nu se schimba cu nimic discursul meu către băieţi”, a spus Rădoi.

El a menţionat că cadă tricolorii nu vor obţine cel puţin un punct în faţa Franţei cele şase câştigate anterior pot fi irosite. “Ne aflăm în faţa unei partide importante şi în acelaşi timp decisivă. Am scris istorie până cum, dar dacă nu vom lua măcar un punct mâine seară cele şase puncte pot rămâne în urmă şi asta înseamnă că putem da cu piciorul la una dintre cele mai mari şanse pe care le avem în acest moment”.

Tehnicianul a spus că înainte de toate echipa are nevoie de echilibru la ultimul meci din grupă. “Fizic şi mental sunt probleme pe care le avem. Cred că mâine seară la ora partidei vor fi ceva schimbări, va trebui să găsim soluţii să încercăm să-i relaxăm un pic dar în acelaşi timp să le arătăm ce trebuie să facă exact. Am arătat unitate, spirit, determinare, sacrificiu... Cred că mâine seară înainte de toate vom avea nevoie de echilibru. Suntem aici pentru o ţară întreagă şi pentru noi, nu ne-am gândit pe cine am putea lăsa acasă. Nu mă interesează locul unu sau locul doi, mă interesează să mergem mai departe. Asta nu înseamnă că în timpul meciului, dacă vom avea un rezultat de egalitate de partea noastră, nu vom ataca. Nu trebuie să ne gândim niciodată că chiar şi cu o înfrângere la un gol sau două ne putem califica. Asta nu va fi niciodată în capul jucătorilor şi nici n-aş îndrăzni să le spun puteţi să pierdeţi cu 1-0, nu-i nicio problemă. Dacă vreau ceva anume să văd mâine seară este ca planul tactic pe care îl gândim să fie respectat de toată lumea, începând cu mine de pe margine”.

Rădoi a subliniat că nu îl interesează ce adversar ar putea avea România în semifinale. “Nu am realizat decât o mică pagină de istorie, n-aş vrea ca mentalitate să ne oprim în punctul cel mai important pe care-l putem realiza. (…) În genul ăsta de luptă cel mai important aspect este acel detaliu prin care poţi să faci diferenţa. La meciul cu Anglia, aşa am simţit, aroganţa lor… Ne-au subestimat. Nu au reuşit să vadă că noi acolo exploatam foarte bine spaţiile şi exact aia s-a întâmplat. Detaliile au făcut diferenţa. Noi ştiam că vom ceda fizic, Anglia ne putea crea mari probleme în ultimii 30 de metri, ceea ce s-a şi întâmplat de foarte multe ori. Dar am încercat să le reglăm şi până la urmă au reuşit să câştigăm. Cei care au avut mai multă determinare şi au fost dispuşi mai mult la sacrificiu au fost răsplătiţi”, a explicat el.

Selecţionerul a menţionat că vor fi schimbări în primul “11” faţă de meciurile cu Croaţia şi Anglia. “Vom rămâne la ceea ce v-am spus. O să fie schimbări în primul 11. M-aş bucura ca la fiecare schimbare un astfel jucător să aibă o asemenea ispiraţie să poată să mă oblige să-l folosesc titular la următorul meci. Anglia stătea mult mai bine ca jucători individuali, ca grup, ca echipă, Franţa are o forţă mult mai mare. Noi şi Franţa putem fi calificaţi cu un rezultat de egalitate, dar nu cred că îşi permite cineva, mă refer la mine şi la antrenorul lor, să le spunem jucătorilor trebuie să faceţi egal. Nu ai cum să le spui jucătorilor aşa ceva. Va fi un joc la început în care nimeni nu va risca, după care va fi un joc pe contre. Trebuie să fim foarte atenţi, pentru că au jucători foarte buni în atac, care pot să facă diferenţa. Mă bucur că am ajuns până aici. A venit momentul echipelor naţionale să ridice puţin nivelul fotbalului românesc”, a adăugat el.

Reprezentativa under 21 a României a învins, vineri, la Cesena, cu scorul de 4-2 (0-0), selecţionata Angliei, în etapa a doua a grupei C de la Campionatul European de tineret. Tricolorii au învins şi în prima etapă, scor 4-1 cu Croaţia, astfel că sunt pe primul loc în clasament, cu şase puncte.

Luni, România va juca ultimul meci din grupă, împotriva Franţei.