Mirela Banias s-a facut din nou de rusine- de la perfectiune la esec

Nicio vacanta fara o gafa din partea Mirelei Banias. Fosta concurenta de la Insula Iubirii face ce face si reuseste sa intre, din nou, in gura fanilor emisiunii. Mirela Banias si sotul sau, Florin, au plecat intr-o vacanta de zile mari in Egipt, acolo unde se distreaza si se pozeaza. Fosta concurenta nu evita sa se laude cu imaginile care mai de care mai spectaculoase din vacanta, insa pe langa fala, Mirela Banias a reusit sa se faca iar de ras. Mirela Banias s-a pozat alaturi de sotul sau, in timp ce se sarutau pasional. Insa, surpriza. Nu am putut sa nu observam cum photoshop-ul i-a dat, din nou, cu virgula brunetei. Chiar daca este o femeie frumoasa, Mirela Banias, este, probabil, nemultumita de felul ...