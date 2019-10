Mirela de la "Insula Iubirii", mesaj pentru barbatii care o abordeaza: "Prea mult am de sters"

Mirela Banias, fosta concurenta la "Insula Iubirii", a transmis un mesaj pentru toti admiratorii ei care o abordeaza pe retelele de socializare.

Mirela Banias, femeie maritata de cateva saptamani, i-a sfatuit pe "feciori" sa o lase in pace dintr-un motiv... neasteptat! Are prea multe mesaje de sters si nu vrea sa se mai complice.

"Mai feciori, is maritata. Nu imi mai scrieti mesaje. Ca prea mult am de sters", a scris Mirela Banias.

Florin Tecar, gest emotionant pentru sotia sa, Mirela Banias! "Sunt cel mai fericit om de pe pamant"

Mirela Banias i-a facut o super surpriza sotului ei, Florin Tecar, cu ocazia zilei sale de nastere. Pentru ca a vrut sa le arate tuturor ca apreciaza tot ce i-a dat viata de cand Mirela ii este alaturi, sotul fostei concurente de la "Insula Iubirii" a postat un mesaj emotionant pe retelele de socializare.

"Viata mea a trecut prin multe etape pana acum si am invatat multe la fiecare popas. Acum, in clipa prezentului, sunt cel mai fericit om de pe pamant. Am alaturi o sotie minunata, niste copii extraordinari si o familie enorma de prieteni. Mirela, iti multumesc din inima pentru surpriza si multumesc pentru iubirea ce mi-o daruiesti zi de zi. Multumesc tuturor care astazi si-au desprins o secunda din timpul lor pentru a-mi ura la multi ani! Va doresc si voua, tuturor, multa fericire si iubire, caci e tot ceea ce conteaza!", a scris Florin Tecar, pe contul personal de Instagram.

