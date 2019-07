Mirela de la „Insula iubirii” s-a cununat religios

mirela de la insula iubirii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zi de extrema fericire pentru Mirela Banias! Fosta concurenta de la „Insula iubirii” a incununat povestea de dragoste cu Florin Tecar, alesul inimii ei, in cel mai frumos mod. Cei doi au spus „da” si in fata lui Dumnezeu! Sambata, Mirela si Florin si-au unit destinele in fata lui Dumnezeu. Cei doi s-au casatorit si religios, la cateva luni dupa ce au mers impreuna si la ofiterul starii civile. „Azi am zis un mare DA si in fata lui Dumnezeu in locul in care ne-am dorit sa ajungem de cand ne-am cunoscut la Schitul lui Ioan Iacob Hozevitul”, a scris Mirela, pe Instagram. Tot acolo, bruneta a postat si cateva imagini din timpul nuntii, dar si de dupa. In lun ...