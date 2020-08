Mirela Matichescu, despre excluderea sa din conducerea judeteana a PSD. Este o decizie pe care o regret

Mirela Matichescu a publicat în cursul zilei de ieri, pe pagina sa de Facebook, o explicație cu privire la excluderea sa din conducerea județeană a Partidului Social Democrat Constanța.„Decizia de azi a Biroului Permanent Județean Constanța a fost aceea de a mă exclude din conducerea județeană a partidului. La baza acestei decizii pe care o consider una nedreaptă au stat două motive.Primul motiv a fost acela al refuzului de a candida, în calitatea mea de președinte al organizatiei #PSD - Valu lui Traian, pentru funcția de primar al comunei cu același nume. Decizia mea ca președinte al organizatiei a fost aceea de a îl propune ca și candidat pe dl #DragoșDumitrache, un tânăr ambițios și determinat să facă lucruri bune pentru semenii lui, pentru funcția de primar al acestei comune. În lipsa unei analize sociologice realizată la nivelul organizației județene, pe baza careia să se stabilească în mod profesionist candidații PSD cu cele mai mari șanse la funcțiile de primari și consilieri, am facut această propunere și ținând cont de rezultatele bune obținute împreună la alegerile europarlamentare si prezidențiale din 2019.Cel de-al doilea presupus motiv a fost acela invocat de câțiva lideri din conducerea organizației județene în mod neoficial referitor la “teama” că, în calitatea mea de delegat la Congresul extraordinar al PSD din data de 22 august 2020, nu voi acorda votul conducerii interimare actuale a PSD și, implicit, nu se va asigura “unanimitatea” votului organizației #Constanța.Decizia #BPJ Constanța privind excluderea mea din conducerea organizației județene, este o decizie pe care o regret și prin prisma faptului că drumul spre modernizarea partidului pare destul de anevoios dar totuși... nu imposibil!Dincolo de a învăța trebuie să înțelegem și să simțim faptul ca democrația înseamnă jumatate plus unu și NU unanimitate!Rămân în continuare membru al familiei social-democrate din România, conștientă și convinsă fiind de faptul că, oricât ar fi de dificilă reformarea celui mai mare și important partid din România, aceasta este singura garanție pentru o viață mai bună pentru români!Dincolo de orice am să mă implic cu același devotament alături de colegii mei din PSD în luptele politice care vor urma pentru a asigura constănțenilor o viață mai bună.#InsistpentruRomania #GuvernPSD #PSD #Constanta #pentruOameni”, a transmis Mirela Matichescu.