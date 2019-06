Mirela Vaida a facut o schimbare de look: „In sfarsit, am indraznit”

Mirela Vaida

Mirela Vaida si-a vopsit parul. La doua luni dupa ce a nascut pentru a treia oara, frumoasa prezentatoare si-a dorit o schimbare de look.

Mirela Vaida este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune la noi. Cu toate ca s-a ocupat de cariera si a ramas tot timpul in atentia publicului, vedeta are si trei copii carora le dedica atentia ei.

Recent Mirela Vaida a decis sa este timpul pentru o schimbare de look si, la douai luni si jumatate de la nastere ultimului copil, blondina si-a facut suvite, deschizandu-si culoarea parului.

„Highlights on natural blonde!! (n.r. - Suvite pe blond natural )In sfarsit, am indraznit!!”, a scris ea in dreptul fotografiei pe care a publicat-o pe pagina ei de Instagram, semn ca se gandea de mult timp la aceasta schimbare.

Cum au reactionat fanii la schimbarea de look facuta de Mirela Vaida

„Iti sta super asa”, „Iti sta foarte bine Mirela...frumoasa schimbare

