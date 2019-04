Mirela Vaida a facut publica noua formula de 5 - FOTO

mirela vaida google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cantareata Mirela Vaida a postat pe pagina de prima fotografie in care apar toti membrii familiei. „Am incercat un selfie in 5! Atat a incaput in poza... Duminica minunata!! La multi ani, Floriilor!! #mirelavaida#mirelaboureanuvaidaoficial#weekend #sunday #familytime"", a scris Mirela Vaida pe contul de socializare. Mirela Vaida a nascut un baietel perfect sanatos. "Va scriu chiar din sala de nasteri!" Mirela Vaida a devenit mamica pentru a treia oara pe 10 aprilie, atunci cand s-a nascut micutul Tudor Stefan. Vedeta este casatorira cu Alexandru, iar impreuna mai au doi copii, Carla si Vladimir. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de ...