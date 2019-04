Mirela Vaida a nascut cel de-al treilea copil! Primele imagini de la maternitate

In urma cu cateva minute, Mirela Vaida a devenit mamica pentru a treia oara! Frumoasa vedeta a numarat zilele pana la marele eveniment si se pare ca astazi, 10 aprilie, asteptarea a luat sfarsit!

Vestea a fost data chiar de Mirela Vaida, pe retelele de socializare. Cel de-al treilea copil al ei, Tudor Stefan, s-a nascut la ora 10, dupa 1 ora si jumatate de travaliu, cu 3500 g si 51 cm. Asa cum era de asteptat, a primit nota 10 la nastere!

Din sala de nasteri Mirela Vaida s-a dus direct in sala de mese, fiindu-i extrem de foame dupa nastere. De asemenea, vedeta a tinut sa le multumeasca tuturor pentru gandurile bune.

"La cat l-am amenintat ca il scot fortat daca nu vine singur, Tudor Stefan a sosit pe lume azi, 10 aprilie, ora 10!!! Un baietel tare luminos, care s-a nascut repede si usor, dupa doar 1 ora jumatate de travaliu! Cantareste 3500 g, are 51 cm si a primit nota 10 la nastere, ca si mami! Va scriu chiar din sala de nasteri dar ma opresc direct in sala de mese, ca nu vad pe unde nasc de foame!! Va multumim din suflet pentru toate gandurile bune!! Va imbratisam! Vaida & Co. ", a scris Mirela Vaida pe Instagram.

