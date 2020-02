Mirela Vaida a rabufnit, dupa ce amantul vulpitei a cerut bani ca sa vina in emisiune. ”Ne-ai cerut 3000 de euro” Cum a reactionat Mara Banica:

Rasturnare de situatie in cazul vulpitei si al amantului Marian. Dupa ce cel din urma a promis in emisiunea de ieri ca va veni astazi in emisiune, ei bine, acesta a decis sa nu se tina de cuvant.

Marian a intervenit la Acces Direct, miercuri, si a promis ca astazi va veni in platou pentru a oferi mai multe detalii in acest caz. Desi este unul dintre barbatii cu care vulpita si-a inselat sotul, Marian a decis sa nu mai vina astazi la Bucuresti, refuzand sa fie supus detectorului de minciuni.

Intrebat pentru motivul pentru care a ales sa nu se tina de cuvant, Marian a dat de inteles ca nu a vrut sa-si supere actuala iubita.

„Nu am venit pentru vca nu este niciun rost sa vin, nu voiam sa ma vada o tara intreaga. Am o prietena si la mine familia e mai presus de orice. Mai vulpita, tu esti sanatoasa la cap? Noi eram pe camp, facusem pana, baietii s-au dus dupa roata. A venit si Politia, dar ea nu i-a spus nimic politistului”, a spus Marian.

Intrebat de Mara Banica daca accepta sa vina la Bucuresti doar pentru a face testul la detectorul de minciuni, fara a aparea la tv, Marian a incercat sa ocoleasca raspunsul, enervandu-o pe Mara Banica, care a decis sa puna punct discutiei cu acesta. In plus, jurnalista a precizat ca daca Marian nu vrea sa fie supus detectorului de minciuni inseamna ca ascunde ceva, iar gestul lui lasa loc de interpretari.

”E cred ca telespectatorii pot sa traga ei singuri concluzia”, a spus Mara Banica la ”Acces Direct”.

In plus, tupeul lui Marian a atins cote maxime, pentru ca in cele din urma a cerut suma de 3.000 de euro cash pentru a veni in platoul emisiunii. Mirela Vaida a rabufnit la adresa acestuia si, bineinteles, ca l-a refuzat instant. ”Ne-ai cerut 3.000 de euro”, a spus Mirela Vaida.

