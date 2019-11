Mirela Vaida alapteaza la filmari. „Sotul mi-a adus copilul”

Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida are un program extrem de incarcat, insa in ciuda agendei incarcate are grija sa se ocupe indeaproape de cei trei copiii ai sai.

Mirela Vaida, in varsta de 37 de ani, are o perioada foarte aglomerata pe plan profesional. In urma cu cateva zile, aceasta a filmat pentru Revelion, a facut o sedinta foto si a fost prezenta si la un eveniment monden. Insa, programul incarcat nu o impiedica sa aiba grija de copiii sai. vedeta a martuisit, in cadrul unui interviu pentru click.ro, ca a sotul ei i-a adus copilul cel mic sa-l alapteze la filmari.

„Si, intre timp, am si alaptat, sa stii. Sotul meu mi-a adus copilul la platou, am dat STOP filmarii de Revelion, pentru ca ieri am filmat 6 ore pentru Revelionul care se va difuza inaintea celui filmat de Dan Negru. Am alaptat copilul, m-am imbracat la loc, si dupa aceea am continuat. Sa stii ca e ceea ce-mi place mie cel mai mult. Gandeste-te ca dimineata am fost la o sedinta foto in Pipera. Am fost aranjata, coafata, pusa in valoare. Dupa care am mers la filmarea Revelionului, unde am petrecut cu cei mai importanti invitati. Am petrecut in avans. Dupa care am venit sa iau un premiul de excelenta la Gala. Ce ar putea sa nu-mi placa?”, a declarat vedeta de televiziune pentru click.ro.

Mirela Vaida este cunoscuta publicului larg din postura de actrita si de prezentatoare de televiziune. Vedeta a moderat numeroase show-uri TV care s-au bucurat de succces. In plan personal, Mirela Vaida este casatorita cu Alexandru si are trei copii. Carla si Vladimir sunt copiii ei mai mari. In data de 10 aprilie anul acesta, Mirela Vaida a devenit mamica pentru a treia oara. A adus pe lume un baietel, care a primit numele Tudor Stefan.

