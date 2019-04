Mirela Vaida, despre sarcina: Il mai las nitel la “copt” si daca nu vrea singur, il scot cu forta la lumina!

Mirela Vaida google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vedeta de televiziune Mirela Vaida va deveni in curand mamica pentru a treia oara. Chiar daca mai are putin pana cand va naste un baietel, aceasta este foarte energica. Mirela Vaida se gandeste la inca un copil: ''Pana la 40 de ani il fac si pe al patrulea'' "Da, stiu!! Toata lumea ma intreaba cat mai am???? Ma simt insarcinata de vreo 2 ani, asa... si nu mai am rabdare!! Azi intru in saptamana 40 si ultima!! Il mai las nitel la “copt” si daca nu vrea singur, il scot cu forta la lumina! Asa mi-a facut si Vladimir!! Baietii astia... legati de mame pana in ultima secunda!! Si ce credeti? Dansez in fiecare seara cu copiii in brate, sarim, fug dupa biciclete, ridic mo ...