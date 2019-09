Mirela Vaida, dupa ce a revenit la Acces Direct. Prezentatoarea TV, dezvaluiri despre viata personala

Mirela Vaida a revenit pe platourile de filmare dupa ce o perioada s-a axat pe viata de familie. Prezentatoarea s-a intors la emisiunea „Acces Direct” difuzata la Antena 1 si a dezvaluit cum imbina meseria de mama cu cea profesionala. Vedeta a marturisit ca are un bebelus cuminte si momentan nu a apelat la o bona.

Mirela Vaida s-a intors din concediul de crestere copil si a revenit la carma emisiunii „Acces Direct”. Prezentatoare TV nu este straina de emisiunea de la Antena 1. Vedeta a mai prezentat emisiunea din primavara lui 2017 pana la inceputul anului 2018, moment in care Simona Gheorghe a incheiat concediul de crestere copil si a revenit la „Acces Direct”.

Prezentatoare TV Mirela Vaida a marturisit cum imbina viata de televiziune cu cea personala. Vedeta este mama a trei copii, iar cel mai mic dintre ei, Tudor Stefan, are numai cinci luni fiind alaptat exclusiv. „La mine e bine, am un copil bun. Asta care vine neprogramat e asa ca o boare, nici nu il simti prin casa. El este alaptat exclusiv. El vrea sa manance numai de la mami, nu mananca altceva intre 2 si 8, cat sunt eu la Acces Direct. Are un degetel pe care il baga in gura si i-am mai luat jucarii. Toata noaptea ma lasa sa dorm, dar este dependent de mine”, a povestit Mirela Vaida.

Prezentatoarea TV nu vrea sa apeleze momentan la o bona

„Sotul mi-a adus copilul la platou sa il alaptez. Imi era usor sa iau o bona sa vina cu mine la emisiune, dar sunt multe de facut, subiecte grele, n-ai cum sa stai cu un copil pe care il poti auzi din platou. Daca copilul sta singur acasa, cu fratii lui, e mai bine”, a mai spus vedeta, potrivit Cancan. Mirela Vaida in varsta de 37 de ani are trei copii: Carla (4 ani), Vladimir (3 ani) si micutul Tudor.

