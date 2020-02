Mirela Vaida, iesire nervoasa pe internet, dupa ce toata lumea i-a criticat emisiunea in ultimele zile!

Mirela Vaida a facut o postare foarte acida pe internet, dupa ce toata lumea a criticat emisiunea si personajele pe care le promoveaza. Prezentatoarea nu s-a mai putut abtine si a scris cateva cuvinte despre Veronica Vulpita si tot circul care s-a creat in jurul ei. Ea a recunoscut ca cei mici nu au ce invata de la emisiunea pe care o prezinta, dar totusi ii condamna pe cei care se uita si fac audienta emisiunii sale.

Mirela Vaida, criza de nervi pe internet. Isi apara emisiunea, dar recunoaste: ”copiii nu au ce invata de aici”

„Este incredibil cat de mediatizata si de hulita, dar si de urmarita, este aceasta emisiune cu cele 2 personaje: Veronica, zisa Vulpita, si Viorel! Totul a pornit de la o alarma falsa: un presupus viol dovedit a fi un “amantlac in serie” . Telenovela a inceput! Restul a venit de la sine!

Nu am inteles nici pana azi de ce aceste personaje au electrizat publicul, de ce au devenit un “caz national”, comentat de toata lumea! E clar ca, daca de mai bine de o luna, peste 2 milioane de telespectatori, uneori chiar 3 milioane ??, privesc cu sufletul la gura aceasta poveste, ea va continua!

Eu nu pot decat sa le multumesc telespectatorilor ca au inteles ca povestea trebuie privita in ansamblul ei. Este povestea reala de viata a unui cuplu din cel mai sarac judet al UE, fara educatie si fara loc ce munca, asistat social, dar care se confrunta cu probleme de familie, des intalnite si la case mai mari! NU am prezentat si NU prezentam acest subiect ca pe un exemplu de urmat! Sub nicio forma!! Ci ca pe o realitate des intalnita, produs al societatii romanesti sau, mai degraba, “victima” a ei!

Da, copiii NU AU CE INVATA de aici! Decat ce sa faca pentru A NU ajunge in aceasta situatie! Dar copiii nu au ce invata in general, de la tv! Eu, ca prezentator de emisiuni zilnice, si noi, ca echipa, nu putem fi decat bucurosi ca publicul, cel care are de ales intre Antena 1 si alte posturi tv, sau intre a se uita si a NU se mai uita la acest subiect, ne alege , zilnic, in numar atat de mare!!! Fara ipocrizie, acesta este scopul oricarei emisiuni tv: interesul publicului!! Atata timp cat un produs are cautare, el nu se va opri!!! E lege universala! Si sa lasam falsa pudoare!

M-am uitat acum pe youtube. Stiti cine e in trending azi? Copilul de Aur, Culita Sterp, Florin Salam si Carmen de la Salciua… Deci… Asta ziceam si eu! Tre’ sa plec la munca! Ne vedem la 5! Zi minunata!!!

P.S. In urma cu 2 ani incepeam, plina de entuziasm, emisiunea “Totul pentru dragoste”, cu psihilogi invitati permanent, cu invitati unul si unul: de la medici de renume ce salveaza sute de vieti de copii, femei si mame supereroine care au luptat pentru copiii lor si i-au adus pe marile podiumuri ale lumii, fie in sport, fie in stiinte, pana la mari artisti de opera, actori consacrati si mari sportivi ai tarii! Stiti cum a sfarsit emisiunea?

Dupa 3 luni a fost scoasa rusinos de pe post din cauza minimului istoric de audienta inregistrat! Nu s-a uitat nimeni! Am ramas fara locuri de munca vreo 50 de oameni! Asta este adevarul trist!! Prea trist…” a scris Mirela Vaida, pe contul ei de Facebook.

