Mirela Vaida, IN DOLIU!

Lumea artistica este indoliata! Actorul Paul Talasman s-a stins din viata la 68 de ani.Vestea cutremuratoare a mortii sale a socat intreaga lume. Familia, colegii de breasla si oamenii care l-au iubit pentru talentul sau inegalabil inca refuza sa creada ca actorul Paul Talasman nu se mai afla printre noi. Printre apropiatii sai a fost si Mirela Vaida.

Prezentatoarea de televiziune a transmis in direct un mesaj extrem de emotionant si dureros pentru familia lui Paul Talasman. Moartea sa a lasat regete adanci in inima Mirelei Vaida, care l-a apreciat foarte mult.

„Pentru colegii mei de la Teatru de Revista, vreau sa le spun ca sunt alaturi de ei si de familia celui care a fost actorul Paul Talasman, care a plecat de langa noi zilele trecute. Un mare regret si o mare pierdere pentru un om extrem de drag, alaturi de care noi am creat si am jucat in multe spectacole de Revista”, a transmis Mirela Vaida la Acces Direct.

In contiuare, Mirela Vaida a marturisit ca va avea mereu ganduri bune catre regretatul actor, dar si catre familia indurerata a acestuia si a facut si o promisiune sfasietoare, spunand ca cei de la Revista vor juca de acum in amintirea lui.

„Paul Talasman, ne este gandul la tine, Dumnezeu sa te ierte, la copiii tai si la sotia ta pe care ai lasat-o in urma, iar noi, colegii de la Revista, vom juca de acum incolo si pentru tine. In fiecare zi ne vom gandi ca ne lipsesti. Asa ca Teatrul de Revista, condoleante si, inca o data si familiei lui Paul Talasman, condoleante!”, a mai spus celebra prezentatoare in cadrul emisiunii.

