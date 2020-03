Mirela Vaida, pregatita sa devina din nou mama. ”Nu imi este teama de nimic”

Mirela Vaida este o femeie model si reuseste de fiecare data sa-si imparta timpul intre cariera si in educatia pentru cei trei copii. Chiar daca a marturisit de mai multe ori ca viata de mamica de trei este complicata, prezentatoarea de la Acces Direct nu ar spune NU unei alte sarcini.

Mirela Vaida are o viata profesionala incarcata, insa nici viata personala nu este prea usoara, vedeta fiind mamica de trei copii si avand mereu grija ca niciunuia sa nu-i lipseasca nimic.

Chiar daca pana acum a avut de traversat prin trei sarcini, prezentatoarea de la Antena 1 nu ar spune nu unui alt posibil copil, ci din contra, chiar si-ar dori un nou membru in familie, mai ales ca si sotul acesteia este de aceeasi parere.

”Vrea sotul meu inca o fetita. Si eu mi-as dori...sa inchidem treaba, sa fie doua fete si doi baieti. Eu nu pot sa programez, programeaza Dumnezeu, eu spun ce imi doresc, doar ca...nu am probleme. Multumesc lui Dumnezeu, corpul meu am dus asa de bine sarcinile, am nascut natural, nu imi este teama de nimic, am alaptat copiii, ma ocup de ei...iarasi va insemna o perioada in care ies din munca”, a spus vedeta in exclusivitate pentru Ok Magazine.

Desi este destul de greu sa mai duca o sarcina, Mirela Vaida sustine ca ar mai putea trece inca o data prin cele noua luni in care sa-si poarte copilul in pantece, dar si prin perioada de dupa, acum cand deja are experinta.

”Te dezechilibreaa un pic, dar merita. Daca Dumnezeu va da, pe curand ca as mai face inca un copil, Pragul e la doi copii. Daca ai trecut de doi copii, restul sunt bonus de la viata. Nu-i mai simti", a mai spus ea pentru sursa citata.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.