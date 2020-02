Mirela Vaida se bucura o familie numeroasa, dar pare ca ii prieste maternitatea. Vedeta tocmai ce a anuntat al patrulea copil: „sa ai patru copii, uite ce…”

Mirela Vaida se bucura o familie numeroasa, cu trei copii, dar si de o cariera infloritoare in televiziune si in muzica, avand spectacole alaturi de bandul ei. Prezentatoarea emisiunii “Acces Direct” (Antena 1) a reusit sa isi indeplineasca visul de a deveni mama, dupa ce, in trecut, a pierdut doua sarcini. Semn ca maternitatea ii prieste, vedeta nu exclude posibilitatea de a mai avea un urmas peste vreo doi ani, asa cum isi doreste partenerul ei de viata.

-Avand in vedere ca aveti trei urmasi, considerati ca sunteti o familie completa sau mai aveti in plan inca un copil?

-Toata lumea ma intreaba asta. Exact asa cum ma intrebau cand aveam doi, acum ma intreaba cand il fac pe al patrulea. Sotul meu isi doreste mult inca o fetita, deja o proiecteaza in mintea lui ca ea sa vina peste vreo doi ani. Mi-a si calculat mie varsta: „La 40 de ani, sa ai patru copii, uite ce frumos suna totul!”, mi-a spus.

La mine insa, fiecare sarcina s-a cunoscut mai mult decat anterioara, a fost un pic mai dificil de dus, si nu atat din punct de vedere fizic, cat din punct de vedere emotional. Nu mai am 20 de ani, am 38 de ani curand. Corpul parca a raspuns mai greu, parca mi-a fost mie mai greu, nu mai aveam la fel de multa rabdare, eram si mai obosita cu acumularea de nopti nedormite.

Daca n-as fi o mamã 100% dedicata as spune da, pentru ca nu am avut probleme la nastere, ii multumesc lui Dumnezeu pentru asta, nu am avut probleme in timpul sarcinii, apoi copilul vine si creste. Dar eu sunt o mama care se simte vinovatã si acum, cand petrec timpul raspunzand la acest interviu, pentru ca nu stau jos cu copilul meu care se joaca si rade acum in living.

Ma simt vinovata cand nu sunt acasa si nu il pot alapta la ora respectiva sau cand plec seara la un eveniment si nu sunt langa ei sa ii adorm. Cand vrei sa fii o mama dedicata 100% e greu sa spui ca il vrei pe al patrulea si creste singur, cu ceilalti. Nu e asa. Copilul are nevoie de tine zi si noapte. Primul an de viata este foarte greu. Eu i-am alaptat pe toti pana la aproape un an, pe fiecare in parte, si asta inseamna sa te dedici, inseamna o oboseala acumulata. De aici trebuie sa plecam. Dar da, in plan noi mai avem. Vedem ce se intampla peste vreo doi ani si daca ne mai hotaram sa il facem si pe al patrule, noi nu stam de doua ori pe ganduri.

