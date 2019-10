Mirele surd nu stia de ce mireasa s-a oprit brusc si nu vine la altar, dar cand si-a dat seama ce face a izbucnit in lacrimi, la fel si toti invitatii!

Nuntile sunt ocazii speciale si fericite in sine, dar poate ca si mai special este sa citesti despre gesturile minunate realizate din pura iubire, in cadrul acestor evenimente. Ceea ce o mireasa, Elizabeth, a facut pentru viitorul ei sot a lasat milioane de oameni care au vazut clipul, in lacrimi.

Elizabeth si Scott urmau sa se casatoreasca pe 27 ianuarie 2018, in Sydney, Australia. Totul fusese perfect. In timp ce mireasa eleganta intra in camera cu fiul ei, se pregatea pentru momentul ce mare, care urma sa fie o surpriza uriasa si total neasteptata pentru mire.

Scott a inceput sa nu mai auda la varsta de 5 ani, iar trei zile mai tarziu era surd. In timp ce Elizabeth se pregatea sa mearga catre altar, un cantec a inceput sa ruleze pe fundal. Cei doi miri se intalnisera in urma cu 2 ani, iar femeia cu doi copii era atat de indragostita incat incepuse chiar de atunci sa invete limbajul semnelor.

Cu trei luni inainte de ziua cea mare, Elizabeth a invatat sa spuna versurile piesei de dragoste in limbajul semnelor. Imediat ce Scott si-a dat seama ce facea mireasa lui, a izbucnit in lacrimi.

Elizabeth a declarat, dupa ce clipul de mai jos a devenit viral: „Am primit mesaje din toata lumea. Preferatele mele au fost cele de la parintii cu copii cu dizabilitati, mi-au spus ca le-am dat speranta ca intr-o zi si copiii lor vor gasit dragostea adevarata.”

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.