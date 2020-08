Miron Mitrea: Cred ca nici nu se va ajunge la vot pe moțiunea de cenzura. Va fi un fiasco total!

Fostul ministru Miron Mitrea susține că va fi un scandal de proporții în Parlament și se va ajunge ca moțiunea de cenzură să nici nu fie votată, din lipsă de cvorum.

Citește și: Jocuri de putere, înaintea moțiunii: cum mută, în culise, greii din PNL și PSD/ SURSE

„Nu cred ca se va vota motiunea, pentru ca PNL spune nu intram in sala, la vot. PMP spune ca nu va intra in sala. USR-PLUS - nu intram. Cei de la putere nu intra in sala. Sunt matematic 235 de voturi. UDMR spune ca ori intra si nu voteaza ori intra si ii lasa pe parlamentari sa voteze cum vor ei. UDMR nu anunta din timp si nu face jocuri parlamentare. Nu cred ca va vota pentru darea jos a Guvernului. Sunt 235 de voturi artimetice, dacă Opoziția strânge toti parlamentarii, si e nevoie de 233.

Nu cred ca se voteaza. E ultima zi de sesiune. Cred că mâine va fi un fiasco”, a spus Miron Mitrea, analizând pozițiile partidelor parlamentare.

Votul de luni „nu va afecta pe nimeni”, este de părere Miron Mitrea.

„Votul trebuie să se repete dacă nu va fi cvorum luni. Va fi o discutie indelungata. Probabil ca cei care au majoritatea o vor trece in sesiunea care incepe, iar PNL o va ataca din nou”, a mai spus Miron Mitrea în emisiunea „Culisele puterii”, de duminică seară, la Realitatea PLUS.