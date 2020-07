Miron Mitrea explica jocurile politice din spatele coronavirusului: In interiorul partidelor nu reușesc sa ințeleaga

Fostul ministru Miron Mitrea consideră că, în acest moment, avem o situație ciudată în România: oamenii nu mai vor să accepte măsurile de siguranță, iar în interiorul partidelor politice fiecare își speculează propriul interes electoral.

"In martie cand s-au introdus masurile de restrictie s-au golit strazile. Oamenii au receptionat, noi am spus atunci ca Guvernul ia niste masuri cu jumatate de viteza, nu doar in Romania, dar oamenii au stat acasa si s-au izolat. Atunci curba s-a aplatizat. Mentalitatea acelorasi oameni acum...sunt pe strada, nu au nicio grija. Au fost responsabili in prima parte a anului, acum in mintea lor s-au hotarat, s-au convins ca lucrurile sunt in regula, acum cand avem mult mai multi infectati.

Romania e pe locul 77 la numarul de imbolnaviti la milionul de locuitori, la numarul de decese suntem pe locul 37, asta ne arata ca avem un sistem de sanatate total depasit. Am cheltuit o caruta de bani, contracte facute intr-un fel sau altul si avem cu 40 de locuri mai sus la mortalitate decat la infectare.

As vrea sa fiu optimist dar ce am vazut in ultimele luni, nu reusesc sa se puna la masa sa scrie 3 randuri. Partidele nu se inteleg, nici cele mari, nici cele mici. Fiecare incearca sa exploateze aceasta situatie delicata in propriul interes electoral. Nici in cadrul partidelor nu stam mai bine", a declarat Miron Mitrea, la Realitatea Plus.