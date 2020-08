Miron Mitrea: Klaus Iohannis trebuie sa ia Guvernul de sus! Riscam sa facem o generație de idioți

Fostul ministru al Transporturilor, Miron Mitrea, consideră că soluția propusă de Klaus Iohannis prin care școala va începe pe 3 scenarii, în funcție de fiecare zonă a țării, este una bună, dar pentru a-i reușit, Iohannis ar trebui să ”ia Guvernul de sus” și să facă o reformă a DSP-urilor.

"Este o chestiune care trebuie abordata cu toata seriozitatea. Pandemia la nivel mondial si epidemia in Romania nu sunt chestiuni care se vor finaliza in urmatoarele luni. Trebuie sa ne obisnuim sa traim cu ea, inclusiv cu scoala in aceste conditii. Nu putem sa punem 2 ani de zile sa punem scoala in paranteze. Facem o generatie de idioti, trebuie sa acceptam ca existand riscuri, scoala trebuie sa inceapa.

Vreau sa fac apel la politicieni sa nu mai fie politicianisti pe subiectul scolilor. Daca au solutii mai bune, sa le propuna, indiferent cine sunt politicienii.

Solutia propuna de Klaus Iohannis cu trei zone are logica. Ce ne facem ca cei care trebuie sa dea cifre sunt aceste DSP-uri. Eu cred ca trebuie sa faca Guvernul o reforma a acestor DSP-uri si sa trimita acasa toti verisorii si toate rudele de acolo, macar un an de zile pana scapam de chestia asta.

Planul prezentat de Klaus Iohannis pare logic dar el e primul care trebuie sa ia Guvernul de sus si sa-l puna sa faca ordine in aceste DSP-uri", a declarat Miron Mitrea, informează Realitatea Plus.