Miron Mitrea revine la conducerea PSD: Se implica in campania Vioricai Dancila

Miron Mitrea, fost ministru PSD al Transporturilor, se va implica in campania liderului PSD Viorica Dancila pentru prezidentiale. Mitrea a acceptat, in urma unei discutii cu liderul PSD, sa faca parte din echipa sa de campanie. El lucreaza indeaproape cu secretarul general al PSD Mihai Fifor, care este si coordonatorul campaniei pentru alegerile prezidentiale din acest an, alegeri la care Dancila va reprezenta PSD. „Ne stim de 20 de ani, am o experienta semnificativa si nu pot sa refuz cand colegii imi cer sfatul", a sustinut el pentru sursa citata. Viorica Dancila refuza sa lasa lucrurile la voia intamplarii: "Orice partid care vrea sa ajunga la guvernare cu bune intentii nu ar trebui s ...