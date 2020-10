Miron Mitrea saluta intrarea lui Rafila si Streinu-Cercel in politica: 'Aducerea specialiștilor in orice partid este un succes'

Miron Mitrea a comentat la emisiunea Culisele Puterii de la Realitatea PLUS intrarea pe listele de la parlamentare ale lui Alexandru Rafila, Streinu Cercel dar și Nicolae Ciucă.

"Aducerea specialistilor in orice partid este un succes. Ii incurajez pe cei care sunt in partide politice sa renunte la specialistii in ghilimele care si-au dat bacalaureatul dupa 20 de ani si sa aduca adevaratii specialisti. Nu mai vorbiti ca si cum a face politica este o boala. A intrat intr-un partid ca sa-si puna meseria la indemana tuturor, sa faca ceva pentru tara asta.

Ne asteptam ca domnul Ciuca sa intre in PNL. Este acelasi specialist si sper ca el in experiza lui sa fie de folos. Salut intrarea domnului Ciuca asa cum salut intrarea lui Alexandru Rafila si a lui Streinu Cercel in politica", a declarat Miron Mitrea la Realitatea PLUS.