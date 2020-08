Miscare politica bomba a PER in Sectorul 6!

Calin Tudose, actualmente Consilier Local din partea PMP in cadrul Consiliului Local al Sectorului 6, Bucuresti, trece cu arme si bagaje la Partidul Ecologist Roman, fiindu-i oferita pozitia de Presedinte Interimar al organizatiei PER din Sectorul 6 si totodata candidatura pentru pozitia de PRIMAR in cadrul Alegerilor Locale din septembrie 2020.

Danut Pop, Presedinte PER : "Urez bun venit noului nostru coleg din Sectorul 6, Bucuresti, ocazie cu care ii inmanez tricoul de culoare verde cu numarul 1/SECTOR6! Succes, Calin Tudose!"

Calin Tudose: "Accept cu multa bucurie propunerea PER, un partid pozitionat pe dreapta esicherului politic, cu preocupari, initiative si multiple reusite in zona de protectie si conservare a mediului inconjurator! Trebuie sa facem mai mult fiecare dintre noi pe acest palier esential, ecologia, si cu siguranta ca este nevoie de o respiratie proaspata in viitorul Consiliu Local al Sectorului 6, Bucuresti! Avem ca obiective manifeste un aer mai curat pentru cetatenii din sector, colectarea selectiva a deseurilor, o mai buna reglementare a traficului rutier si evident, constrangerea marilor constructori din sector pe palierul crearii de locuri de parcare si respectare a suprafetelor verzi obligatorii!"

Calin Tudose este unul dintre marii contestatari ai lui Stefan Florescu PMP si este semnatar al unei Motiuni alaturi de alti cativa colegi ( http://www.b365.ro/mobi/scandal-in-partidul-lui-base scu-stefan-florescu-acuzat-ca-a-distrus-filiala-pmp-sector-6-documente_259980.html )

si a denuntat in repetate randuri ilegalitatile din organizatia PMP Sector 6, Bucuresti, in prezent o organizatie nestatutara condusa despotic, dar tolerata de catre moralistii Ioana Constantin si Eugen Tomac, chiar dupa ce acestia din urma au fost avizati ca diversi membri au fost loviti sau intimidati si hartuiti sexual de catre nedemnul Stefan Florescu, eternul candidat la esec in cursa pentru Primaria Sectorului 6.