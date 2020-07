Miscarea olimpica marcheaza un an pana la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Mişcarea olimpică marchează joi, 23 iulie, exact un an până la debutul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, amânate din cauza pandemiei de coronavirus. ''Cu un an până la debut, o sarcină uriaşă se află în faţa noastră. Aş vrea să le mulţumesc partenerilor şi prietenilor japonezi, în primul rând prim-ministrului Shinzo Abe, preşedintelui Tokyo 2020, Yoshiro Mori, guvernatoarei Yuriko Koike, sportivilor, tuturor federaţiilor sportive internaţionale ale sporturilor olimpice de vară, comitetelor naţionale, sponsorilor şi deţinătorilor de drepturi audio-video. Fără solidaritatea şi susţinerea lor nu am fi putut lua împreună această decizie istorică de a amâna Jocurile de la Tokyo. Sunt adânc impresionat şi recunoscător pentru progresul extraordinar pe care l-am făcut deja în pregătiri de la luarea deciziei'', a comentat preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, germanul Thomas Bach, într-un comunicat publicat joi pe site-ul organizaţiei mondiale. ''Am ajuns la un acord cu partenerii şi prietenii noştri japonezi să adaptăm planurile pentru JO Tokyo 2020 cerinţelor crizei globale, menţinând spiritul unic şi mesajul care defineşte misiunea noastră. Lucrăm pentru a optimiza operaţiunile şi serviciile fără a afecta sporturile şi sportivii. În acest fel putem, împreună cu Comitetul de organizare, să transformăm aceste Jocuri de la Tokyo amânate într-o sărbătoare fără precedent a unităţii şi solidarităţii umanităţii, făcându-le un simbol al rezistenţei şi al speranţei. Arătăm astfel că suntem mai puternici împreună'', a subliniat Bach, punând accentul pe sloganul pe care îl utilizează CIO. Ziua de 23 iulie marchează şi startul campaniei #StrongerTogether (Mai puternici împreună), care recunoaşte solidaritatea şi unitatea în aceste vremuri dificile, subliniind puterea sportului şi în special a Jocurilor Olimpice, de a aduce oamenii împreună. Canalele olimpic şi al comitetului Tokyo 2020, dar şi actorii mişcării olimpice vor fi activi în cursul acestor zile pe platformele lor digitale şi social media pentru a demonstra susţinerea faţă de sportivi şi Jocurile de la Tokyo, prin programe originale şi interviuri despre provocările cărora trebuie să le facă faţă sportivii în timpul pandemiei. O componentă cheie a activităţilor de joi va avea loc la Tokyo, exact la momentul la care anul viitor va începe Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice. Comitetul Tokyo 2020 va organiza un eveniment media la Stadionul Olimpic, unde va prezenta în premieră un clip video de susţinere a sportivilor din întreaga lume. Evenimentul nu va fi unul cu public, dar va fi transmis pe Canalul Olimpic. Jocurile Olimpice de la Tokyo trebuiau să aibă loc anul acesta, între 24 iulie şi 9 august, dar au fost reprogramate pentru perioada 23 iulie - 8 august 2021. AGERPRES (AS-autor: Mihai Ţenea, editor: Vlad Constantinescu, editor online: Gabriela Badea)