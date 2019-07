Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor: Pensia de serviciu nu ar trebui sa depaseasca salariul unui magistrat activ

"Pensia de serviciu trebuie sa reflecte munca prestata si interdictiile avute in perioada activa ca magistrat", transmite asociatia "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor" (MASP), joi, in contextul informatiilor privind propunerea ministrului Finantelor Publice, in sensul adoptarii de masuri de natura a afecta pensiile magistratilor.