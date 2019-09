Misha a spus adevarul despre relatia cu Connect-R: „Daca nu am fi avut lucruri in comun...''

Misha si ConnectR relatie11 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Misha si Connect-R au format unul dintre cele mai carismatice cupluri din showbizul autohton si poate tocmai de aceea despartirea lor a fost cu atat mai socanta… Fanii inca spera sa-i vada impreuna, dar iata ce spune Misha despre relatia pe care o are cu fostul sot. In luna iulie, Misha si Connect-R au plecat in vacanta alaturi de fiica lor, Maya, in Delta Dunarii, iar din fotografiile pe care le-au postat pe conturile lor de socializare pareau mai fericiti ca niciodata. Evident, fanii lor au tras concluzia, justificata, de altfel, ca cei doi artisti s-au impacat si ca formeaza din nou o familie. E oficial, Connect-R si Misha formeaza din nou un cuplu. Cum au fost surprinsi acestia ...