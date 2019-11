Misiune dramatica in Albania. Militarii romani au scos de sub daramaturi doua persoane decedate imbrațișate

Momente dramatice în Albania. Salvatorii români trimiși în Albania pentru a ajuta autoritățile locale după cutremurul devastator, au scos de sub dărâmături două persoane, un bărbat și o femie, care au murit îmbrățișați, potrivit Mediafax. Intervenția de recuperare a celor două cadavre a durat mai bine de șase ore, din momentul confirmării, din cauza dificultăților The post Misiune dramatică în Albania. Militarii români au scos de sub dărâmături două persoane decedate îmbrățișate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.