Misiune in timpul liber. Un politist a prins patru hoti, desi mergea cu sotia la cumparaturi: „Hai ca n-ai ramas cu mana goala... ai cumparat 4 hoti

Un politist care mergea la cumparaturi cu sotia, a lasat la o parte faptul ca era in timpul lui liber si a plecat in urmarirea a patru hoti care jefuiau o autoutilitara parcata. Desi sotia l-a rugat sa o lase sa coboare din masina, politistul i-a spus sa se calmeze si sa sune la sectia de politie: „Daca opresc acum, ii pierd. Mai bine ajuta-ma, ia telefonul si suna la sectie in dispecerat”, i-a zis politistul sotiei speriate.

Reprezentantii MAI au spus povestea politistului care nu tine cont de programul de lucru si prinde infractorii chiar daca este in timpul sau liber

„Ieri, undeva dupa pranz, Liviu s-a urcat in autoturismul personal si a plecat sa-si ia sotia de la serviciu. Desi era obosit dupa tura de noapte, ii promisese ca vor merge impreuna la cumparaturi.

Dupa cateva momente, acesta a observat cum un individ sparge geamul lateral al unei autoutilitare parcate, ia o borseta de pe scaunul din dreapta si fuge catre un Logan care il astepta in apropiere. In acea masina mai erau trei indivizi.

- Eu intorc si ma iau dupa ei! Tine-te bine, i-a spus sotiei.

- Liviule, opreste sa ma dau jos. Nu face asta cu mine in masina, te rog!

- Daca opresc acum, ii pierd. Mai bine ajuta-ma, ia telefonul si suna la sectie in dispecerat. E primul numar in agenda.

Liviu e de 23 de ani politist in acel cartier si stie stradutele pe de rost, iar asta l-a ajutat in urmarirea celor 4 infractori.

- Suna, i-a spus sotia.

- Pune-l pe difuzor!

- Sectia 23 politie, va rog!

- Liviu sunt, tocmai am vazut un individ care a furat o borseta dintr-o masina. E intr-un Logan galben cu alte trei persoane. Sunt dupa ei, dar sigur si-au dat seama. Am nevoie de voi.

- Unde esti mai exact, nea Liviu?

- Pe soseaua Garii Catelu.

- Stai in telefon sa ne ghidezi. Trimit un echipaj catre tine.

- Anunta si la Sectia 13, ca sigur intra in zona lor!

Dupa cateva minute de urmarire, unul dintre hoti arunca borseta pe geam in speranta ca politistul va opri si vor putea sa fuga.

- Ti-e frica?, a intrebat-o Liviu pe sotie.

- Da! Te rog opreste acum!

- Opresc aici. Vezi ca ala a aruncat borseta. Stai langa ea pana ma intorc.

Oprirea a durat cateva secunde, dupa care urmarirea a continuat.

- Am ajuns pe Badicului. Strada e ingusta. Hai sa-i oprim la intersectia cu Gura Siriului.

- Asa facem!

La intersectie, doua echipaje de politie ii asteptau pe infractori. In cateva secunde Loganul a fost oprit, iar ocupantii incatusati. Unul dintre colegi se apropie de Liviu.

- Nea Liviule, tu nu erai liber?

- Ba da!

- Borseta unde e?

- Au aruncat-o pe strada Valea Miilor, dar e sotia acolo, o pazeste.

- Ai avut-o si pe ea cu tine in masina?

- Da, mergeam la cumparaturi, dar… puteam sa-i las sa scape?

- Bravo, nea Liviu! Hai ca n-ai ramas cu mana goala... ai “cumparat” 4 hoti!

Bravo, nea Liviu, spunem si noi!

Ne inclinam cu respect si te felicitam!”, scrie pe Facebook MAI

