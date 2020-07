Misiune indeplinita cu succes: Trageri reale asupra unor tinte aeriene si terestre, in Poligonul capu Midia (galerie foto)

Pentru noi, și în special pentru Batalionul 288 Apărare Antiaeriană, este cea mai importantă activitate la care particip în acest an în Poligonul Capu Midia, care are oportunitatea să execute trageri atât împotriva țintelor aeriene, cât și împotriva țintelor terestre. Am văzut în această dimineață trageri de luptă cu secția împotriva țintelor aeriene și ulterior trageri de luptă cu bateria. Rezultatele au fost de excepție pentru ambele tipuri de trageri de luptă, aproape toate proiectilele lovind țintele decoperite.