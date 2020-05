Misiune indeplinita: Violeta Alexandru i-a convins pe nemți sa le plateasca salariile sezonierilor romani

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a făcut o vizită la ferma din Bornheim unde lucrau muncitorii sezonieri români care au protestat la Bonn. În urma discuţiilor, administratorul judiciar al fermei s-a angajat să plătească lucrătorilor toate sumele restante, a transmis Ministerul Muncii.

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, care se află în vizită de lucru în Germania, a avut, miercuri, o serie de discuţii cu reprezentanţii Consulatului României la Bonn, cu cei ai Ministerului Sănătăţii şi Muncii din landul vestic Renania de Nord-Westfalia, cu un membru al Asociaţiei fermierilor, precum şi cu administratorul judiciar al fermei din Bornheim, în vederea găsirii unei soluţii pentru lucrătorii români.

"Ferma la care lucrau sezonierii români este în insolvenţă, însă în urma discuţiilor pe care ministrul Violeta Alexandru le-a avut cu administratorul judiciar, acesta s-a angajat ca până la finalul zilei să plătească toate sumele ce li se cuvin lucrătorilor români. De asemenea, acesta a dat asigurări că se va ocupa personal de acoperirea costurilor pentru sezonierii care doresc să revină în ţară", se arată într-un comunicat de presă transmis de Ministerul Muncii.

Totodată, Asociaţia fermierilor s-a oferit să identifice variante de relocare în alte ferme pentru românii care doresc să rămână în Germania şi să aibă un alt loc de muncă.

Ulterior, Violeta Alexandru a fost la ferma unde au fost angajaţi lucrătorii români, a vizitat spaţiile de cazare şi a discutat cu aceştia pentru a afla care sunt problemele cu care se confruntă şi cum pot fi sprijiniţi.

"Întâlnirile cu românii care muncesc în Germania, atât cei din Berlin, cât şi cei din Bonn, mi-au fost foarte utile pentru a trage o serie de concluzii, cum ar fi faptul că nu toţi angajatorii germani tratează necorespunzător angajaţii, inclusiv pe cei români, şi mulţi dintre ei mi-au spus că sunt mulţumiţi de condiţiile de muncă şi de salariul pe care îl primesc la timp. Pe de altă parte, din discuţiile cu ei a reieşit faptul că unele contracte de muncă ar putea fi îmbunătăţite, în condiţiile în care unii români au recunoscut că vin de peste 5 ani în Germania”, a declarat Violeta Alexandru.

Acest aspect a fost discutat şi cu omologul german, Hubertus Heil, în vederea introducerii unor clarificări privind salarizarea, cazarea şi protecţia socială.

"Cu sprijinul ministrului Muncii, dl Hubertus Heil, care a fost foarte implicat, am agreat asupra discutării unor îmbunătăţiri/clarificări cu privire la condiţiile de salarizare, în ce măsură acestea acoperă costul de cazare şi masa, sau dacă sunt necesare cheltuieli separate din partea angajaţilor. Am cerut specificaţii mai clare cu privire la contractele colective de asigurare, protecţia medicală în general, în special în această perioadă de pandemie. De asemenea, am discutat despre clarificările ce trebuie făcute cu privire la condiţiile de repatriere, precum şi despre tipul de protecţie socială conferit de aceste contracte, mai ales în situaţia în care aceeaşi persoană lucrează de mai multe ori pe an cu contracte pe perioadă determinată”, a mai declarat ministrul Violeta Alexandru.

Ministerul Muncii menţionează că va continua demersurile de informarea lucrătorilor români, înainte să plece din ţară, cu privire la prevederile din contractele de muncă pe care urmează să le semneze, iar instituţiile germane omoloage ale Inspecţiei Muncii vor continua să facă verificări în teren pentru a preveni situaţii precum cea semnalată de sezonierii din ferma din Bornheim.

Ambasadorul României la Berlin, Emil Hurezeanu, a declarat, la Digi 24, că Ministrul Muncii din Germania va prezenta un proiect pentru a schimba legislaţia muncii în abatoare, unde sunt mulţi muncitor sezonieri, dar şi în agricultură.

"Ministrul cere, de exemplu, să fie eliminaţi subcontractorii, pentru că în lanţul acesta dintre angajator şi angajat au intervenit agenţii de muncă, alţi angajatori intermediari. Uneori, sunt patru-cinci subcontractori, iar distanţa dintre angajatorul principal şi angajaţi a crescut foarte mult în detrimentul angajatului. Oamenii vorbesc cu subangajatorii, nu cu angajatorii direcţi",a spus Hurezeanu, menţionând că proiectul prin care lanţurile de subangajatori din industria cărnii în principal să fie desfiinţate este o "premieră istorică în Germania".

El a mai spus că Ministerul de Externe nu poate acţiona direct în aceste ferme, care sunt proprietăţi private. "Când aflăm de astfel de cazuri, din presă, informăm guvernul local, al landului. De acum, toate informaţiile importante vor fi comunicate şi autorităţilor de land, dar şi autorităţilor federale. În acest fel, avem şi noi acces în aceste ferme”, a spus Hurezeanu, potrivit Digi24.ro.

