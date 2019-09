Misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestari cu public numeros 27-30septembrie 2019

Jarndarmi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 27-30septembrie 2019, mai multe echipaje de jandarmi ieseni vor desfasura activitati de asigurare a ordinii la un numar de 20 manifestari care vor avea loc in spatiul public si la care organizatorii asteapta participarea unui numar mare de persoane. La toate manifestarile publice, jandarmii ieseni vor actiona pentru prevenirea si combaterea actelor de tulburare a ordinii, care pot afecta buna desfasurare a acestora, iar in caz de comitere a unor fapte antisociale, se va interveni in vederea luarii masurilor legale. Evenimentele la care se va asigura ordinea publica urmeaza sa se desfasoare atat in municipiul Iasi, cat si in alte localitati din judet. Astfel, pe langa manifestarile cu ...