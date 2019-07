Misiuni de ordine publica la manifestari cultural-artistice si sportive

jandarm google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 05-07 iulie 2019, mai multe echipaje de jandarmi ieseni vor desfasura activitati de asigurare a ordinii la o serie de manifestari cultural-artistice si sportive organizate in spatiul public si la care participa un numar mare de persoane. La toate manifestarile publice, jandarmii ieseni vor actiona pentru prevenirea si combaterea actelor de tulburare a ordinii, care pot afecta buna desfasurare a acestora, iar in caz de comitere a unor fapte antisociale, vor interveni in vederea luarii masurilor legale. Zeci de jandarmi vor fi detasati in judet in aceste zile Echipajele de jandarmi ieseni se vor afla in misiune la manifestarile cultural artistice prilejuite de ziua comunei Tibanesti, Festival ...