Missy Elliot, Alex Lacamoire si Justin Timberlake au primit diplome onorifice Doctor of Music

Missy Elliot, Alex Lacamoire şi Justin Timberlake au primit, sâmbătă, diplome onorifice Doctor of Music din partea Berklee College of Music, anunţă CNN, potrivit news.ro.

"Laureaţii de anul acesta cu diplome onorifice de doctor vor fi recompensaţi pentru contribuţia şi influenţa lor în muzică şi pentru impactul durabil la nivel global", a transmis instituţia de învăţământ într-o declaraţie din luna martie.

Missy Elliot, un simbol al genului hip-hop, a primit cinci premii Grammy. Rapper, cântăreaţă, compozitoare şi producătoare, ea contribuie la evoluţia muzicii de trei decenii. În 2015, ea a cântat în faţa celei mai mari audienţe din istoria Super Bowl cântecele ei "Get Ur Freak On", "Work It" şi "Lose Control".

După ce a primit diplima de onoare, Missy Elliot a fost discretă. A publicat un videoclip pe Twitter în care dansează şi arată către diplomă.

Alex Lacamoire a fost de asemenea onorat, sâmbătă. Talentatul compozitor, orchestrator şi director muzical este forţa din spatele muzicalurilor de pe Broadway: "Hamilton", "Dear Evan Hansen" şi "In the Heights". Lacamoire deţine patru premii Grammy şi trei premii Tony. Totodată, el este absolvent al Berklee College of Music în 1995.

După anunţul că va fi premiat cu o diplomă de doctor onorific din partea Berklee, Lacamoire a mulţumit pe Twitter. "Să fiu onorat astfel de şcoala mea înseamnă totul pentru mine. Sunt extrem de bucuros şi înnebunit să mă alătur acestor legende", a scris el.

Activitatea lui Justin Timberlake în calitate de actor, autor şi de muzician câştigător a 10 premii Grammy i-a făcut un nume. Cu melodii precum "SexyBack" şi "Can't Stop the Feeling!", precum şi cu apariţii în filmele "The Social Network" şi "Shrek the Third", el are fani din toate generaţiile. Timberlake a fost recunoscut de revista Time "unul dintre cei mai influenţi 100 de oameni din lume" în 2007 şi în 2013.

Apariţia sa în emisiunea "Saturday Night Live" arată şi cât este de comic, aşa cum se vede şi din videoclipul publicat pe Twitter după ce a primit diploma. "Ooooh, aţi încurcat-o acum. Să mă faceţi doctor! Aţi încurcat-o!", a exclamat el.

Colegiul de Muzică din Berklee acordă diplome onorifice de doctor din 1971.

În trecut, au fost laureaţi: Duke Ellington, Aretha Franklin, Dizzy Gillespie, Quincy Jones, B.B. King, Smokey Robinson, Loretta Lynn, Annie Lennox, Carole King, Willie Nelson, Alison Krauss, A.R. Rahman, Rita Moreno, Lionel Richie, Julio Iglesias, Mavis Staples, George Clinton, Rosanne Cash, Nile Rodgers şi Esperanza Spalding.