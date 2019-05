Missy Elliot, Alex Lacamoire si Justin Timberlake, "Doctor of Music" 

Timberlake Elliot google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Missy Elliot, Alex Lacamoire si Justin Timberlake au primit diplome onorifice Doctor of Music din partea Berklee College of Music, anunta CNN. "Laureatii de anul acesta cu diplome onorifice de doctor vor fi recompensati pentru contributia si influenta lor in muzica si pentru impactul durabil la nivel global", a transmis institutia de invatamant intr-o declaratie din luna martie. Missy Elliot, un simbol al genului hip-hop, a primit cinci premii Grammy. Rapper, cantareata, compozitoare si producatoare, ea contribuie la evolutia muzicii de trei decenii. In 2015, ea a cantat in fata celei mai mari audiente din istoria Super Bowl cantecele ei "Get Ur Freak On", "Work It" si & ...