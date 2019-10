MISTER TOTAL in dosarul lui Onțanu - Denunțatorul Borcea și alt martor principal nu se pun de acord

Instanța supremă i-a audiat, marți, pe martorii principali ai DNA în dosarul fostului edil Neculai Onțanu, respectiv, denunțătorul Cristian Borcea și pe martorul Sorin Astratini.

Judecătorii analizează apelurile DNA și ale unora dintre inculpații condamnați de Curtea de Apel București în acest dosar. În cazul lui Ontanu o serie dintre faptele din dosar s-au prescris.

Audierea celor doi a adâncit și mai mult misterul care se învârte în jurul pretinsei mite de două milioane de euro pretin cerute la un moment dat de Toma Șutru în biroul său.

Inadvertența dintre declarațiile celor doi apare după ce Borcea declară cu tărie că Astratini l-ar fi însoțit în biroul lui Șutrucân Șutru a cerut concret pretinsa mită și cea a lui Astratini, care neagă cu vehemență că ar fi urcat vreodată în cabinetul secretarului general de la primărie.

Concret, Cristian Borcea, a fost adus de la penitenciar. Era îmbărcat elegant cu un costum bleumarin dar cu bocanci de iarnă în picioare.

Acesta a vorbit aproape două ore în fața judecătorilor care au dorit să afle toate dedesubturile afacerii judiciare cu terenuri pe care a devoalat-o în fața anchetatorilor DNA.

Acesta a menționat la început că menține integral toate declarațiile date până în prezent, respectiv declarația inițialădată pe firul scurt la DNA, denunțul amplu venit după o lună, alte trei declarații date tot la DNA precum și pe cea de la instanța de fond care a analizat dosarul la Curtea de Apel.



„Pe scurt. Eu aveam o relație de prietenie cu Dragoș Dobrescu prin 97-98 și m-a căutat în legătura cu un dosar de voia urce starea. În sectorul doi. Știa relația nea de amiciție cu Onțanu după ce l-a văzut la mai multe meciuri. M-a întrebat dacă sunt de acord sa facem amândoi demersurile. A mai spus să împărțim obligațiile ce apăreau. Am fost de acord. Am zis sa întreb...m-a rugat practic sa intermediez urgentarea emiterii acestor titluri de proprietate”, și-a început Borcea decalrația.



Făceam împărțeală

„Amândoi urma să împărțim și cheltuielile făcute dar apoi și terenul. Avea dosarul depus de mai mulți ani pe rolul primăriei. Am fost de acord. Am fost de acord și am luat legătura cu primarul Onțanu. Am discutat cu el tot ce am declarat până acum, atât despre Onțanu cât și de Șutru, secretarul”, a continuat Borcea.



Instanța l-a întrebat ce l-a nemulțumit și cum a ajuns să devoaleze la DNA afacerea cu terenuri.

„Am fost chemat de DNA. Chiar dacă am fost condamnat de două ori după acest denunț nu am folosit acest denunț niciodată. Am fost la DNA chemat pentru cercetări cu cazul judecătoarei. Acolo mi-a spus domnul procuror: domnul Borcea v-ați gândit ca frații becali au recunoscut, judecătoarea a recunoscut...eu am susținut că nu o cunosc. Procurorul m-a întrebat atunci: bine , treaba dumneavoastră, dar pe Dobrescu îl cunoașteți?? Eu am spus că vreau să îmi aștept avocatul, era pe drum, domnul Șurghie. Am spus că nu mai raspund la nimic”, a spus Borcea în fața instanței.

Nu a fost o răzbunare



„A venit avocatul, eu eram pe hol, i-am spus ce s-a întâmplat înăuntru . Procurorul a fost se acord cu ce am cerut. I-am explicat tot avocatului și a spus avocatul sa ii spun tot despre povestea cu Dobrescu. Atunci el mi-a spus : mergi și faci denunț. Dacă nu spui tot adevărul și tot așa cum s-a întâmplat eu nu mai pot sa te apăr. Nu a fost o răzbunare sau ceva. Așa s-a ajuns sa dau detaliile ceva rău la baza acestui dosar. M-am dus la procuror și am povestit tot ce știam și ce am trăit legat de acest caz”, a mai explicat Cristian Borcea.



Apoi Borcea a explicat că terenul folosit pentru mascarea mitei de două milioane de euro cerute de Toma Șutru nu ar fi avut valoarea reală mare ci una normală, de câteva sute de mii de euro.



„Nici până acum nu am fost vreodată să îl văd (terenul - n.r.) pentru că nu m-a interesat. Sunt proprietar. L-am pus si la 200.000, 300.000 de euro la vânzare. Reprezintă gajde 400.000 de euro la bancă pentru un credit de peste un milion de euro alături de alte bunuri”, a spus denunțătorul Borcea.



Procuorul DNA a cerut lămurirea declarației sale cu privire la prezența lui Astratini, agentul imobiliar, în biroul secretarului general al primăriei, Toma Șutru.

„La domnul Șutru a fost mereu cu mine Astratini. El a urcat de mai multe ori . El se ocupa de documente. Eu nu m-am atins de vreun document. Mereu am spus că i-am spus lui Astratini că trebuie sa ma ocup de mita cerută de Șutru”.

Luat la ochi de avocați

Luat la întrebări de avocații din dosar Borcea a abundat în explicații. Avocații au vrut să afle de ce nu a spus tot ce știa încă de la început, de ce sunt inadvertențe în mai multe acte existente și declarațiile sale și de ce celelălalt martor, AStratini, susține contrariul privind prezența sa în biroul secretarului de la primăria lui Onșanu.

„...La invitația avocatului când a spus sa fac al doilea denunț. Primul denunț a fost pe fugă, legat de Dobrescu și Onțanu și apoi denunțul complet privind și pe restul participanților. În dosarul cu judecătoarea am fost trimis în judecată de pomană”, a spus Borcea, moment la care președintele completului de judecată, vizibil amuzat i-a replicat „eeei, hai...”.

Despre Astratini Borcea a explicat instanței că l-a tocmit să se ocupe de tot ce însemană partea documentativă privind obținerea autorizațiilor pentru teren.

„Nu mă oricep deloc la documente. Nu știu ce înseamnă extravilan și intravilan. Nu mai vreau să declar nimic privind acest teren. De aceea l-am avut pe Astratini . El s-a ocupat de documente. De aceea primea procent. ... . Nu mă intereseaza ce spune Astratini. El poate spune ce vrea. Eu vă spun că a fost peste tot și numai el s-a ocupat de actele privind formalitățile legale pentru aceste tranzacții. L-am chemat pe Astratini la birou. L-am pus în legătură cu avocatul Bogdan Panciu și s-au ocupat ei doi de documentație.”, a spus Borcea pentru a întări afirmația că acest martor ar fi fost de față când s-a cerut mita de două milioane de euro.

Contradicția

Chemat în sală după preluarea lui Cristian Borcea de către gardienii ce l-au însoțit, martorul Sorin Astratini a negat în continuare cu vehemență faptul că ar fi fost prezent la momentul solicitării mitei de către Toma Șutru.

„Am spus adevărul mereu. Nimeni nu mi-a sugerat vreodată ce să spun. Am ajuns martor pentru că eram angajat la Dragoș Dobrescu și lucram la aceste dosare din domeniul imobiliar. Apoi am devenit și finul său. M-a cununat și i-am botezat un copil. Îl cunosc pe Borcea de prin 2006 2007. Acele terenuri eu personal aveam sarcina de a depune niște acte și să verific la diferite instituții. Ele erau deja identificate de alte persoane. Acele terenuri din punctul meu de vedere erau retrocedabile potrivit legii. Nu știu de unde a preluat drepturile Dobrescu”, a explicat bărbatul.



”Eu nu îmi aduc aminte atunci să fi intrat în biroul domnului Șutru. Cu certitudine cu domnul Borcea nu am intrat la Șutru. Deși mă știam cu Șutru de ceva ani relația noastră era una rece. Borcea m-a angajat pentru a îi face un Plan Urbanistic de Detaliu ca să poată să crească valoarea terenului. Era vorba despre valorificarea acestuia. El nu mi-a spus cum a a obținut acel teren. Nu am fost cu Borcea în biroul în care s-au cerut două milioane de euro. Nu știu de ce Borcea spune că am fost cu el când s-a cerut mita de două milioane de euro”, a întărit bărbatul pe tot parcursul declarației sale, după tirul de întrebări a avocaților și procurorului DNA.

Neîncrederea



„Pe Borcea îl însoțeam la primărie pentru că m-a rugat Dragoș să merg cu el. Dragoș nu prea avea încredere în el. Și m-a rugat gen mergi cu el acolo și vezi ce zice. Luam pulsul problemelor celor ce trebuie rezolvate. De fiecare dată stăteam jos la un băruleț de la parterul primăriei sectorului trei și venea Borcea îmi spunea că ba mai durează, ba am mai rezolvat aia ba aia”, a explicat Astratini prezența la sediul primăriei.

După audierea celor doi judecătorii au stabilit continuarea audierilor în dosar, în 10 decembrie, când vor fi citați alți trei martori din dosar.