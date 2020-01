Misterul din jurul dispariției Cristinei Țopescu. Vecin: "Era un cațel mic la geam, dar nici o persoana la ea"

Cristina Țopescu s-a stins din viață acasă, fiind descoperită fără suflare duminică seara, după ce apropiații nu mai știau nimic despre ea de aproximativ trei săptămâni. O vecină a intrat în panică după ce jurnalista nu mai răspundea la telefon de zile întregi și a apelat imediat numărul de urgență.

Cristina Țopescu locuia singură, într-o vilă din zona Otopeni. Jurnalista ținea legătura cu vecinii ei și era foarte activă, însă în ultima vreme nimeni nu mai știa nimic despre ea. Un muncitor din zonă a povestit că jurnalista se ocupa îndeaproape de câinii ei și chiar avea o prietenă care o ajuta cu hrănitul celor opt patrupezi pe care îl avea.

Bărbatul spune că nu a mai auzit nici un fel de zgomot din casa Cristinei Țopescu și că a fost șocat să afle că s-a stins din viață atât de subit și de misterios.

"Ea făcea curățenie, muta tomberoanele, avea patru căței în curte. Nu am văzut persoane care să se perinde pe la dânsa, decât o singură femeie pe care n-o cunosc. Micuță, așa, cam de înălțimea ei, undeva la o săptămână, două, venea să o ajute la chestia asta. Când am venit după sărbători pe aici nu se mai vedea nici o mișcare. Am văzut un cățel mic pe la geam, dar n-am mai văzut persoane care să vină, nici gălăgie în casă și nici pe ea.

Personal n-am cunoscut-o niciodată, dar fizionomia ei nu mai arăta ca în tinerețe. Am văzut la televizor că a murit, am rămas blocat, prost, pe românește. Eu am înțeles că mama ei încă trăiește, mai are doi frați. Ca părinte te îngrijorezi, dacă pleca anunța ea pe cineva, dar ea a rămas pe loc și când un om nu mai dă nici un semn de viață pe îngrijorezi. Chiar dacă nu mai vorbești cu el tot te interesezi.", a declarat bărbatul.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.