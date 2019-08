Misterul mortii miliardarului Jeffrey Epstein. Crima sau sinucidere?

epstein trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Moartea miliardarului-pedofil a zguduit America si multi se intreaba daca nu cumva se ascunde cu totul altceva in spatele acestei „sinucideri”. Sunt voci care spun ca oameni politici de varf, fosti presedinti, milionari si miliardari rasufla usurati dupa aflarea vestii ca Jeffrey Epstein si-a pus capat zilelor. Desi avea regim de supraveghere maxima a reusit sa se stranguleze. Ancheta la nivel inalt, FBI intervine. Un apropiat al presedintelui Donald Trump, gasit mort in celula New York Post a raportat ca Jeffrey Epstein, cu o inaltime de peste 1,80 m, a fost gasit spanzurat in celula inchisorii din Manhattan, cu un cearsaf infasurat in jurul gatului si agatat de varful patului ...