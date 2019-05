Misterul paharului de cafea din Game of Thrones: Daenerys comandase un ceai din ierburi!

pahar in GOT google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reprezentantii retelei HBO au raspuns intr-o maniera amuzanta legat de aparitia, in episodul al patrulea al serialului „Game of Thrones”, a unui pahar de cafea Starbucks. Intr-un comunicat dat aseara, ei au spus: „Latte-ul care apare in episod a fost o greseala. Daenerys comandase un ceai din ierburi”. Episodul 4 din Game of Thrones a fost lansat. Ce greseala au observat fanii - FOTO Intr-un e-mail transmis Variety, directorul artistic al „Game of Thrones”, Hauke Richter, a spus ca nu este neobisnuit ca obiecte diverse sa ajunga sa fie plasate eronat pe platoul de filmare, sa treaca neobservate si sa sfarseasca in produsul final. „Lucruri pot fi uitat pe platou. ...