Misty, clipe groaznice: „Mi-a cazut parul”. Ce probleme de sanatate are femeia care l-a „furat” pe Keo de la Andreea Balan

Alexandra Pavel (Misty) si Keo traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai multi ani, fiind si fericitii parinti ai unei fetite, Arya, venita pe lume in 2017. La un moment dat, Misty a dezvaluit ca ”o ia razna” fiindca are alaturi un barbat care o iubeste si o apreciaza, multi dintre cei care urmaresc evenimentele din lumea mondena fiind de parere ca acesta a fost un mesaj subliminal pentru fosta partenera a lui Keo, Andreea Balan.

De curand, Misty a trecut pragul unei clinici de infrumusetare din Bucuresti, iar informatiile aparute in spatiul public transmit ca vedeta se pregateste sa se relanseze in muzica. Putin stiu ca Misty a avut unele probleme cu podoaba capilara, insa – pana la urma – lucrurile au intrat pe fagasul normal, iar vedeta este linistita din acest punct de vedere.

”Mi-a cazut mult par, la scurt timp dupa nastere… cred ca a durat vreo saptamana asa. Am plans si m-am speriat destul de tare pentru ca nu imi cazuse niciodata parul si dintr-odata pierdeam foarte mult… din fericire, a trecut foarte repede acest episod si nu am apucat sa o iau razna. Dar am citit ca se intampla frecvent astfel de cazuri si sunt aparent normale. Parul se regenereaza rapid in timpul sarcinii ca apoi sa pierzi un sfert dupa nastere. Unele mamici, norocoase, nu pierd par deloc. Dar da, cam asa sta treaba!”, a marturisit Misty pentru wowbiz.ro.

Misty: ”Parul mi s-a regenerat complet”

Spune ca a lipsit de langa fetita doar atunci cand a avut examene la facultate si nu avea incotro, iar regenerarea parului i-a readus tonusul si energia pozitiva. Pe de alta parte, vedeta promite ca va redeveni blonda in viitorul apropiat.

”Am lipsit de langa Arya, doar atunci cand am avut examene la facultate si nu aveam incotro. Asa ca da, acum am parul natural si foarte sanatos! Am fost blonda multi ani si oricat de “fitza” e salonul, oricat de revolutionare sunt produsele, oricat de profi si experimentat hairstylistul care te face, cand faci blond peste blond ani la rand, tot se deterioreaza parul. Am luat o pauza fortata ca sa zic asa, dar a fost si binevenita. Parul mi s-a regenerat complet. Insa, tot la blond am sa revin intr-un viitor apropiat”, a mai spus Misty, potrivit sursei citate mai sus.

