Misty, mesaj subliminal pentru Andreea Balan, la 5 ani dupa ce i l-a furat pe Keo: „Cand un barbat te iubeste..”

Misty si Keo sunt de aproximativ cinci ani impreuna, totul este ok intre ei, doar ca nu asa a fost de la inceput. Realatia lor a fost presarata cu mai multe momente tensionate, dar pe care ceiu doi au stiut sa le gestioneze, pana la urma. Venire ape lume a fetitei lor, Arya (2 ani), i-a unit si mai mult.

Alexandra Pavel (Misty) spune ca ”atunci cand ai un barbat langa tine care te iubeste, te apreciaza, te face sa te simti frumoasa nu ai cum sa o iei razna”.

”Ceea ce as putea sa le sfatuiesc pe mamici, ar fi ca nu e absolut nimic grav in a gasi putin timp si pentru tine, copilul nu pateste nimic daca il lasi cu bunica sau cu taticul…Eu nu am putut sa lipsesc deloc de langa puiul meu cand era atat de mic. E foarte dificil pentru unele mamici daca nu au niciun fel de ajutor sau sprijin, iar in acest caz nu as sti ce sfat sa le dau, ci le-as spune

Problema mea a fost ca refuzam efectiv ajutorul si trebuia sa le fac eu pe toate in ceea ce o privea pe bebelusa pentru ca mi se parea ca nimeni nu o face la fel de bine ca mine, dar nu este ok sa fii asa maniaca si inca lucrez la acest capitol. Se creeaza o dependenta mult prea mare de ambele parti si apoi cu greu sta copilul cu altcineva in afara de tine, iar tu cu greu pleci undeva, oriunde fara copilul tau.

Nu a fost cazul sa apelez la un specialist, dar incurajez acest lucru! Este foarte important sa cerem ajutor atunci cand simtim ca este nevoie si cand simtim ca nu putem face fata singuri. Atunci cand ai un barbat langa tine care te iubeste, te apreciaza, care te face sa te simti frumoasa si cea mai importanta, care te sprijina, te ajuta, te protejeaza, nici nu ai cum sa o iei razna. Copilul perfect sanatos, familia, iubirea, siguranta de acasa, toate acestea impreuna formeaza acel echilibru care te mentine cu capul pe umeri”, a povestit Misty, intr-un interviu pentru Ciao.ro.

