MITA de la hotii de lemne: DNA trimite in judecata un politist si un sef din Garda Forestiera

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului DAMIAN GHEORGHE, ofițer de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare de mită, folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității, in scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

Au mai fost trimişi în judecată, în stare de libertate, inculpații DUMITRIU AUREL, la data faptei șef al Serviciului Control al Aplicării Regimului Silvic și al Trasabilității Materialelor Lemnoase din cadrul Gărzii Forestiere Suceava, în prezent director în cadrul Direcției de Control a Regimului Silvic și Cinegetic din cadrul Gărzii Forestiere Suceava, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, şi doi administratori ai unei societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită,

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În data de 25 ianuarie 2016, inculpatul Damian Gheorghe, în calitate de ofițer de politie judiciară în cadrul Inspectoratului de Politie Județean Suceava - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, ar fi anunțat reprezentanții unei societăți comerciale (inculpați în prezenta cauză) despre controlul pe care urma să-l efectueze a doua zi la sediul firmei pe care aceștia o administrau și care avea ca obiect prevenirea exploatării, circulației, prelucrării și comercializării ilegale a materialului lemnos.

Ca urmare a acestui demers, în aceeași zi, din dispoziția unuia dintre administratori, ar fi fost mutată de la sediul societății o cantitate de masă lemnoasă fără acte de proveniență legală (aproximativ 88 m3), pentru a nu fi descoperită cu prilejul controlului ce urma a fi efectuat în ziua următoare.

La data de 26 ianuarie 2016, după efectuarea controlului respectiv, executat într-un mod superficial, inculpații Damian Gheorghe și Dumitriu Aurel ar fi primit de la aceeași oameni de afaceri suma de 3.000 de lei (câte 1.500 lei de fiecare).

În cauză, s-a dispus indisponibilizarea și instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumelor de câte 1.500 lei, puse la dispoziția organului de urmărire penală de către inculpații Damian Gheorghe și Dumitriu Aurel.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.