Mitica Dragomir: Firea este inconjurata de tradatori. Viperele PSD din Cluj și Timiș au vrut sa-i taie aripile

Mitică Dragomir, ales consilier pe lista PSD în Consiliul General al Municipiului București, a declarat vineri seară, la Antena 3, că prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea este „înconjurată de trădători”.

„Ținta e Firea, ca sa fie foarte clar, pentru ca a avut si are numai tradatori in jurul dansei, ascultati ce va spune un om batran. Ce poate sa-mi reproseze mie dl Ciolacu? Imi spune de trecutul meu? Am avut numai performate. Cazierul meu judiciar e alb ca lacrima si drept ca lumanarea. Unii din partid i-au pus talpi sa nu ajunga iar primar general pentru ca daca ajungea iar primar general peste 4 ani era sigur presedintele acestei tari pentru ca este o doamna capabila. Nu ma retrag. Daca venea dna Firea la mine si-mi spunea 'Dle Dragomir, i-ati viteza de aici ca ma santajeaza colegii si nu vreau sa am probleme', atunci faceam ca Petre Roman. Ma retrageam alaltaieri daca imi spunea. Acum daca as pleca i-as face un rau dnei Firea. Marcel Ciolacu a fost influentat de prietenii lui Ponta din PSD”, a declarat Mitică Dragomir.

El a mai spus că liderii PSD îi vor înapoi în partid pe Robert Negoiță și pe Victor Ponta. „De asta au curățat-o pe Firea”, a afirmat Mitică Dragomir.

Fostul președinte LPF a spus că într-o ședință recentă a PSD au fost lideri din „Cluj și Timiș” care i-au spus și lui și altor consilieri generali aleși pe listele PSD că au termen 24 de ore ca să renunțe. El nu a vrut să spună la cine se referă.

„Vor să-i ia aripile lui Firea”, a adăugat acesta.

Mitică Dragomir a precizat că Marcel Ciolacu și Paul Stănescu sunt colegi buni dar „influențabili” și că „ceilalți sunt vipere”.