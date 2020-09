Mitica Dragomir jubileaza: Raman consilier la Capitala! Cum sa renunț?

Fostul șef al LPF, Dumitru Dragomir, va fi consilier general la Capitală și a spus că nu are de gând să renunțe la acest mandat. Dragomir a explicat că el și-a câștigat voturile, asta pentru că a făcut campanie electorală la picior și a convins oamenii să-l voteze.

”Rămân consilier, cum să renunț? Nu renunț la nimic! Am muncit și am făcut campanie electorală. Am fost prin parcuri, prin cluburi. Eu am mers și-am convins oamenii să ne voteze. Dacă făceau toți ca mine era altceva.

Vreau să muncesc pentru oraș, pentru București, să facem treabă bună. Chiar dacă nu am câștigat noi, trebuie să-i felicităm pe aleși și să punem mâna la treabă împreună. Trebuie să dăm drumul la treabă. Așteptăm rezultatele finale și vom avea o ședință la partid și vom vedea ce va urma”, a declarat Dumitru Dragomir, informează GSP.