Miting al revolutionarilor in fata Parlamentului European. Se cere demiterea lui Augustin Lazar

Zeci de fosti revolutionari au protestat astazi in fata Parlamentului European, la Strasbourg, cerand demiterea lui Augustin Lazar si drepturi pentru ei. De sase luni, Augustin Lazar este in procedura de revocare din functie, dar presedintele ignora cererea ministrului Justitiei. Reactie DURA a unui fost detinut politic dupa premierea lui Lazar: E trist la ce asistam Augustin Lazar tine de functie din doua motive. In primul rand, pensia de 27.000 de lei, bani pe care Augustin Lazar i-ar primi daca iese din activitate in calitate de procuror cu functie de executie. In al doilea rand, o eventuala revocare ar face imposibila numirea in functia de judecator la Curtea Constitutionala. Situatie in care ar risca, d ...