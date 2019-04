MITING de amploare, organizat de PSD. Vezi unde va avea loc

claudiu manda google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatorul PSD Claudiu Manda a anuntat astazi organziarea unui miting mare al PSD, la Craiova, vineri, de la ora 16.00. "Este primul dintre cele care se organizeaza la noi, la Craiova. Este cu participanti din judetul Dolj. O sa fie foarte multi candidati prezenti, pentru ca vom prezenta si candidatii. Toti vom fi imbracati in alb, vineri, la ora 16:00. Sedinta cruciala in PSD! ''Greii'' partidului sunt chemati la Bucuresti Intentionam sa facem acest miting, si am vazut la mitingul organizat de PNL cand spuneau ca vor castiga si in Oltenia. O sa vada si craiovenii si doljenii ca in comparatie cu 2500 de participanti la mitingul PNL, la Craiova o sa fie 40 de mii de oameni" ...